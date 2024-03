Alibaba.com, l’intelligenza artificiale è un alleato

ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale “a oggi per noi non rappresenta un sostituto”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Michela Rubegni, marketing director EU di Alibaba.com, colosso cinese della vendita online e dell’e-commerce b2b. “Quello che per noi è fondamentale sottolineare è che si tratta di un alleato che va di nuovo a semplificare i processi operativi e quindi a ridare il tempo all’imprenditore o a chi opera nella piattaforma, per poterlo poi allocare su altro – aggiunge -. Invece di andare a fare una serie di processi operativi, come può essere quello dell’upload di prodotti sulla piattaforma, che comunque è un processo molto meticoloso e operativo, questo viene fatto con l’ausilio di un prodotto, per esempio lo ‘smart assistant’, con l’intelligenza artificiale che viene in supporto e dà la possibilità di indicizzare e dare titoli utili all’indicizzazione del prodotto. Questo va sensibilmente a diminuire il tempo che l’operatore o chi per lui avrebbe dedicato in questo processo molto manuale”.

