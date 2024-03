Chiara Ferragni fuori dal cda di Tod’s e come lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Lo apprende Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod’s, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società marchigiana di abbigliamento chiamata in assemblea il 15 aprile: tra i nove candidati non compare quello dell’imprenditrice digitale di Cremona.

Come aveva riportato il Sole 24 Ore, secondo i documenti dell’azienda guidata da Diego Della Valle, nei primi due anni la Ferragni ha partecipato solo a tre riunioni del cda su 17 totali. Ferragni era entrata in cda nella primavera del 2021 facendo schizzare le quotazioni in borsa del titolo.

© Riproduzione riservata