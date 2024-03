Convegno 118, Iacolino “Miriamo all’ implementazione di risorse umane”

CATANIA (ITALPRESS) – “Le nostre centrali operative fanno il loro lavoro sempre con estrema concretezza e determinazione per salvare vite umane. Stiamo lavorando per migliorare sotto diversi aspetti, tra cui il personale. Il ragionamento oggi si sta muovendo in questa direzione. Miriamo all’implementazione di risorse umane, soprattutto medici e infermieri e interventi sul sistema di viabilità”. Queste le parole del direttore generale pianificazione strategica dall’assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, al convegno “Prospettive del Sistema Emergenziale” al Palazzo della Cultura di Catania.

