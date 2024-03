Il Titano di Bonn accanto a Rolling Stones, Beatles e Queen: è l’originale concerto proposto mercoledì sera al teatro Ponchielli di Cremona, che ha portato sul palco il trio d’archi composto da Duccio Ceccanti al violino, Anna Serova alla viola e Vittorio Ceccanti al violoncello, nel progetto ideato da Roberto Molinelli autore degli arrangiamenti per questa formazione.

Intrigante l’accostamento di classica e rock, che ha fornito agli artisti l’occasione di sperimentare nonché di esibirsi nella città del torrazzo. In apertura la “Serenata in Re maggiore Op. 8” di Ludwig van Beethoven, poi il clou dell’evento con medley dei pezzi leggendari del rock quali “I can’t get no satisfaction” e “Yesterday”, che hanno appassionato pubblico e musicisti.

Il servizio di Federica Priori

