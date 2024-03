Da Michelin tre nuovi pneumatici per le moto

ROMA (ITALPRESS) – Michelin ha presentato tre nuovi pneumatici da moto. Il Power 6 e il Power GP2 sono riservati a chi predilige le Sport e le Hypersport, due segmenti sempre più importanti in Europa. Il Michelin Anakee Road è invece destinato alle Enduro stradali, realtà in forte crescita, che ha segnato un incremento del 33% in Italia negli ultimi 5 anni.Le gomme, sviluppate in collaborazione con le case motociclistiche, introducono nuovi standard tecnologici Power GP2 è il pneumatico progettato per eccellere su strade e circuiti ed è diretta emanazione del lungo coinvolgimento di Michelin nel MotoGP, tanto che il suo sviluppo è stato ispirato proprio dal motomondiale.Il Power 6 viene descritto invece come particolarmente capace di armonizzare livelli di aderenza e dinamiche stradali. Quindi: entrata in temperatura più rapida, comportamento dinamico superiore, maneggevolezza ottimizzata in piega senza intaccare la durata chilometrica, perfetto controllo del mezzo sia in caso di bagnato sia sull’asciutto.La gamma Michelin Anakee è stata ampliata con un nuovo pneumatico sviluppato principalmente per l’uso stradale.Il marchio del Bidendum ha concepito un pneumatico altamente innovativo nell’abbinare stile e prestazioni, offrendo ai proprietari di enduro stradali di 600cc e oltre, maneggevolezza e confidenza su strada, soprattutto in condizioni di bagnato

tvi/gtr