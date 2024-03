Nuovi treni in arrivo nel sud della Lombardia, ci saranno un Caravaggio in più sulla Milano-Mortara-Alessandria e due in servizio sulla Milano-Lodi-Cremona-Bozzolo. La novità, che partirà da da sabato 30 marzo, si inserisce nel piano di rinnovo della flotta di Trenord che prevede le immissioni fino a 154 treni nuovi in servizio in Lombardia a fronte di un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro. Entro il 2025, saranno 214 i nuovi convogli in servizio.

Sulla Linea Milano-Lodi-Cremona-Bozzolo, dopo la temporanea sostituzione dovuta all’avvio del cantiere fra Mantova e Bozzolo, torneràa circolare dunque un secondo Caravaggio che convoglio si aggiunge al treno nuovo ad alta capacità che ha continuato a circolare sulla linea e a un Donizetti, che effettua una corsa in orario serale.

Complessivamente, saranno 12 le corse sulla linea effettuate da nuovi treni, cioè la metà dell’offerta giornaliera.

