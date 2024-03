Pasqua fra visite culturali, enogastronomia e natura per i turisti che hanno deciso di trascorrere il fine settimana a Cremona, soggiornando al Camping Parco al Po che registra il tutto esaurito nonostante il meteo incerto.

La struttura, gestita da Cooperativa Nazareth per Consorzio Sol.co, ha riaperto a Carnevale dopo la consueta pausa stagionale e per le festività pasquali ha ricevuto prenotazioni da parte di turisti soprattutto italiani, in qualche caso di ritorno nella città di Stradivari. Previsto un notevole afflusso di turisti, anche stranieri, in occasione dei prossimi eventi organizzati all’ombra del torrazzo come “Formaggi e Sorrisi”.

Altro elemento di traino è il cicloturismo: all’interno del campeggio c’è un servizio noleggio bici con Beega – Cycling Tour, in prossimità transita la ciclovia VenTo, inoltre diverse manifestazioni si appoggiano alla struttura. Intanto i gestori apportano ulteriori migliorie al Camping Parco al Po, con il rifacimento di bagni e docce e il potenziamento della rete Wi-Fi.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata