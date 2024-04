Josè La Cagnina per sempre nel cuore della Cremonese. L’ex attaccante grigiorosso, recentemente scomparso all’età di 50 anni, verrà ricordato oggi allo Zini, in occasione di Cremonese – Feralpisalò. In tribuna centrale, al termine del riscaldamento, sarà consegnato un omaggio floreale alla signora Anna, moglie del compianto attaccante classe 1973. La famiglia La Cagnina sarà presente allo stadio con anche i figli Elia e Gioele. Lo stesso Gioele scenderà anche in campo nella cerimonia inziale accanto al capitano della Cremo. Un gesto semplice e commovente per ricordare uno degli eroi della scalata Grigiorossa dalla serie C2 alla B, una grande cavalcata targata Giorgio Roselli e condita da due promozioni consecutive fra il 2003 e il 2005. E resa possibile grazie a uomini – ancora prima che giocatori – come Josè La Cagnina.

