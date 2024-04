Una media di due notti di pernottamento. Così il ponte di Pasqua ha fatto diventare Cremona una delle mete preferite italiane da parte di turisti, provenienti da ogni parte dello Stivate. Il maltempo non ha fermato le prenotazioni, poche anzi pochissime le cancellazioni. E se la domenica di Pasqua i turisti si sono visti in giro in città armati di ombrello, a Pasquetta ha vinto (alla fine) il sole. E cosi tutti con il naso all’insù per fotografare il Torrazzo, meta preferita insieme al Museo del Violino. Bene anche le presenze al campeggio e le crociere sul fiume. Grande la soddisfazione dell’assessore al Turismo Barbara Manfredini che ha confermato come anche nel tema food la nostra città sia stata protagonista del week end pasquale con un tutto esaurito in molti ristoranti e agriturismi del territorio.

