Nei prossimi giorni lavori stradali interesseranno lo svincolo sulla via Milano verso la tangenziale (rami di via Costone di Sotto e via Sacco e Vanzetti). A seguito dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione su via Eridano, avvenuto nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della tangenziale, è stata infatti riscontrata la necessità di sostituire le linee elettriche a causa della loro vetustà.

A seguito di approfonditi accertamenti è stato rilevato che le infrastrutture esistenti non consentono la sostituzione delle linee elettriche per cui è necessario realizzare un cavidotto nel quale inserire la nuova dorsale che alimenta gli impianti esistenti, che saranno mantenuti.

L’intervento prevede lo scavo su asfalto o in banchina, la posa del cavidotto, il reinterro e il ripristino della pavimentazione, la realizzazione dei pozzetti di allaccio e l’inserimento dei nuovi cavi.

Non sono necessarie modifiche alla viabilità, in quanto per l’esecuzione dei lavori avverrà solo il restringimento della carreggiata.

