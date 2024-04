ROMA (ITALPRESS) – Pasqua, con i rincari costata 1 miliardo di euro in più Le feste di Pasqua 2024 sono costate agli italiani, tra alimentari, viaggi, e ristoranti, circa 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. I dati arrivano da Assoutenti, che ha messo a confronto la spesa delle famiglie per le festività pasquali analizzando l’andamento dei consumi e dei listini al dettaglio.

sat/gsl