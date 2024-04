Roma, Gualtieri “Progetto Tor Bella Monaca per uscire da degrado”

ROMA (ITALPRESS) – Questo progetto “è un tassello di una serie di iniziative che stiamo realizzando per rilanciare questo quartiere importantissimo. Bisogna uscire da una situazione di degrado e di criminalità con più illuminazione, più presidi delle forze di sicurezza ma anche interventi di rigenerazione urbana come quello importantissimo finanziato dal Pnrr per 126 milioni, e poi luoghi di incontro per i giovani”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto Pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

xb1/pc/gsl