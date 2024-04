Roma, Piantedosi “Dal Governo attenzione alle periferie”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo protocollo è molto importante perché diamo visibilità a un impegno interistituzionale che mettere nero su bianco l’azione di riqualificazione per favorire la pratica dello sport e proporre alternative rispetto alle attrattive di altro genere. Non è una attenzione episodica, il nostro governo ha dedicato alla sicurezza risorse importanti dove diamo attenzione verso il territorio nazionale ma soprattutto nelle aree metropolitane e alle sue periferie, una attenzione che cerchiamo di rinnovare quotidianamente”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto Pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

