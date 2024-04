Europee, Cateno De Luca “Puntiamo a ben oltre il 4%”

ROMA (ITALPRESS) – “Qualcuno dice che sono l’uomo delle imprese impossibili, finora abbiamo anche sfidato le leggi della fisica e ci siamo riusciti. È ovvio che puntiamo ad andare bel oltre il 4%” alle prossime elezioni europee. Lo ha detto il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, a margine di una conferenza stampa a Roma. “Molte forze politiche che fanno parte di questo progetto già si sono misurate in altre occasioni. Non parto dal presupposto che in politica la somma fa il totale, ma dobbiamo avere invece la capacità di far diventare quelle esperienze politiche e quei numeri un moltiplicatore, col comune denominatore Libertà – ha aggiunto -. Ci sono tutte le condizioni, lo dicono già i sondaggi (anche se per me i sondaggi sono indizi) che questo è un progetto che cresce di settimana in settimana”.

xi2/mgg/gtr

© Riproduzione riservata