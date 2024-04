La casa – atelier di via Chiara Novella 17 che ha visto nascere tante opere del Maestro Mario Coppetti è aperta eccezionalmente nel fine settimana del 6 e 7 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria , “Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri”. Piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili o “rifugi” estivi, in cui si respira un’atmosfera diversa, in cui la Storia si mescola con il presente, per mantenere vivo il ricordo di chi, pur non essendo più in vita, ha ancora molto da dire. Tutte unite idealmente per due giorni sotto la stessa insegna: valorizzare la memoria del passato per tramandarla alle nuove generazioni.

Ad aprirci le porte dello scultore, uomo politico, insegnante, appassionato socialista, è la figlia Silvia, a poche settimane dal 7° anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta proprio mentre era intento a realizzare il bassorilievo di Leonida Bissolati. La casa è anche sede della Fondazione Coppetti, istituita lo scorso novembre.

Nell’intervista, il ricordo personale del padre di Silvia Coppetti.

La casa – atelier è vistabile anche per appuntamento: https://www.fondazionecoppetti.it

