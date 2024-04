Parata di stelle del firmamento musicale martedì 9 aprile alle 21 nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino: è il concerto benefico “Pensieri e Parole” omaggio a Lucio Battisti promosso dalla “Giorgio Conti” con il sostegno dei partners CoRoFer, Fantigrafica e Trasmec, che porterà ad esibirsi a Cremona gli artisti Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sassofoni), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso), Mattia Barbieri (batteria).

In questi giorni la “Giorgio Conti” ha ufficializzato il passaggio da Associazione a Fondazione, in conformità con la nuova normativa sul Terzo Settore; ciò consentirà di operare oltre all’ambito locale anche in Italia e all’estero. L’evento darà modo di illustrare alla città questo passaggio formale, che conferma l’impegno della realtà cremonese come spiega Giuseppe Conti consigliere della Fondazione.

Appassionante il repertorio con i successi di Battisti da “Il mio canto libero” a “Penso a te”, interpretati dagli artisti che intersecano i mondi della canzone, del jazz e dell’improvvisazione. C’è ancora qualche biglietto disponibile, in vendita sia al botteghino del Museo del Violino sia online su Vivaticket. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Giorgio Conti.

Il servizio di Federica Priori

