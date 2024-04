Oggi, presso la sede di Confcommercio Provincia di Cremona, in un evento riservato ai sindaci dei comuni del territorio cremonese, è stata presentata l’applicazione “Sella GO in bici a Cremona”, strumento di sviluppo e promozione del progetto Cultural bike experience.

Elisabetta Nava, progettista e responsabile dell’ufficio bandi di Confcommercio, ha spiegato: “Cultural Bike Experience si pone l’obiettivo di strutturare un impianto di promozione e fruizione del territorio basato sulla mobilità lenta, andando a valorizzare percorsi ciclo-turistici esistenti o di progetto, tutti percorribili senza significativi interventi infrastrutturali. Non è una mappatura delle ciclabili ma un progetto di costruzione di destinazione turistica”.

I comuni attualmente coinvolti sono 36 e appartengono a 5 distretti del commercio: Didù, con capofila Soresina, Tra ville e Cascine con capofila Casalbuttano ed uniti, Oglio e Postumia con capofila Piadena e Tra Cascine e Pievi e Vie dell’Adda con capofila rispettivamente Sospiro e Pizzighettone.

Il progetto ha permesso di individuare e mappare 31 percorsi cicloturistici per un totale di circa 970 km tra i 36 comuni interessati e la APP consentirà al turista di seguire i percorsi ed individuare punti di interesse storico, artistico e naturalistico e servizi utili come ristoranti, bar, trattorie, alloggi, farmacie, panetterie, minimarket, officine, fermate di stazioni e parcheggi.

La App, co finanziata dai comuni aderenti, sarà disponibile da giugno, sarà promossa in numerosi eventi al di fuori del territorio, sul web e grazie anche alla rete di negozianti e imprese che decideranno di aderire gratuitamente e diventare ambasciatori del progetto.

Presenti in sala numerosi rappresentanti, non solo dei comuni coinvolti, ma anche di comuni limitrofi interessati a partecipare al progetto che ha l’obiettivo di raccontare e promuovere il territorio.

Viva la soddisfazione del presidente di Confcommercio Provincia di Cremona Andrea Badioni: “Ringrazio i 36 comuni, che hanno preso parte alla fase di progettazione che ci ha permesso di aggiudicarci il finanziamento di Regione Lombardia presentando un territorio unito, ma anche i sindaci e gli imprenditori dei comuni limitrofi che hanno capito l’impatto positivo del progetto e che stanno contribuendo a promuoverlo presso i propri commercianti e la propria rete”.

Badioni ha ricordato inoltre l’importante legame di Confcommercio Cremona con i comuni del territorio provinciale: “Un rapporto di collaborazione ormai consolidato, che si inserisce nella scia di quanto fatto dalla nostra associazione a livello nazionale, che da anni è partner dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per lo sviluppo del territorio”.

Grazie a questo progetto – gli fa eco Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio – puntiamo a raccontare un territorio unitario e accattivante da un punto di vista turistico anche attraverso il contributo delle imprese perché siano partecipi della promozione territoriale, generando un circolo virtuoso che, ci auguriamo, creerà possibilità di nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro.

Anceschi ricorda inoltre che- grazie al lavoro di Confcommercio Provincia di Cremona- il territorio, dal 2008, ha potuto beneficiare di oltre 8 milioni di euro provenienti da bandi di Regione Lombardia per lo sviluppo del commercio locale. Di questi, più di 2 milioni di euro sono arrivati nell’ultimo biennio.

© Riproduzione riservata