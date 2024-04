Azienda sociale cremonese con la rete locale dei servizi di contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui fanno parte Comune di Cremona, Coop. Cosper, Coop. Bessimo, Ucipem, Coop.Gamma, Servizi per l’Accoglienza, è da anni attiva su questa tematica e sulle problematiche che ne derivano organizzando attività di informazione, sensibilizzazione e promozione di incontri sull’argomento.

Tra le varie iniziative promosse da Azienda sociale prenderà il via ad aprile un corso di fumetto che si svolgerà al centro Andrea Pazienza in via Palestro, 17, a Cremona. Il corso, rivolto ai ragazzi tra i quattordici e diciannove anni, sarà gratuito e osserverà il seguente calendario: 11, 18 aprile, 2, 9, 16, 23, 30 maggio, 6, 13 giugno.

Il massimo di partecipanti è fissato a quindici. L’obiettivo del corso è quello di insegnare le basi del linguaggio fumettistico e della creazione dei personaggi, un percorso per poter affrontare in modo personale un tema delicato e attuale come quello del gioco d’azzardo. Chiunque volesse informazioni e si volesse iscrivere può contattare il numero: 0372407790, oppure scrivere a info@cfapz.org.

© Riproduzione riservata