Vandali di nuovo scatenati in città: nel mirino è finita la sede dell’Esperia Calcio, al Cascinetto. A denunciare la cosa, dai social network, è stata la stessa società, che purtroppo non è nuova a fenomeni di questo tipo: già lo scorso settembre, infatti, ignoti erano entrati in azione, scassinando le porte d’accesso e il baracchino.

Ora, di nuovo, è stata la struttura del baracchino a essere presa di mira. Un fenomeno, quello dei raid vandalici, difficile da contenere: “nonostante denunce e segnalazioni pare non si possa porre rimedio” sottolinea con amarezza la società sulla propria pagina Facebook.

“Diventa difficile capire e continuare a spendere risorse ed energie in una situazione ormai ingestibile”: rincara la dose il club del presidente Marco Sassano. Nelle foto le conseguenze degli ultimi atti vandalici al campo di via Postumia a Cremona, impianto di casa dell’Esperia Calcio.

Da inizio anno i vandali hanno colpito anche la sede della Fit Cisl, nonché diverse volte nei condomini del Cambonino.

© Riproduzione riservata