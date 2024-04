Europa League, Olimpiadi e ATP Finals: lo sport protagonista in Rai

ROMA (ITALPRESS) – Dall’Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d’Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, senza dimenticare il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Una stagione di sport a 360 gradi per la Rai che ha presentato il nuovo palinsesto sportivo. Per l’amministratore delegato Roberto Sergio la presenza della Rai è importante per certificare l’importanza del valore dello sport. Concetto ribadito anche dal direttore di Raisport Iacopo Volpi.

spf/gm/gtr

© Riproduzione riservata