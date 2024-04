Fedez martedì sera a “Belve” nella sua prima intervista tv dopo la crisi con Chiara Ferragni: il rapper si è raccontato a 360 gradi e si è lasciato andare anche a lacrime di commozione. “Comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall’amore, comunque vada. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli” ha detto il cantante che ha ammesso come il caso pandoro abbia influito sulla crisi tra i due, che non “hanno retto agli ultimi tre anni dolorosi”, con il tumore che ha colpito l’artista e il caso Balocco. “Io ho scoperto questa cosa qui quando è uscita, ed è ovvio che all’inizio non l’ho presa bene. La mia fondazione è stata controllata dalla testa ai piedi, io ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, ho perso solo soldi. Scopri che viene gestito un accordo in questa maniera e ti chiedi come sia possibile” racconta Fedez ” Voglio dire una cosa su Chiara, vorrei difenderla, ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto star male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a rispondere per una cosa che non hai fatto tu. E per rispondere, devi aspettare che un’altra persona gestisca la cosa”.

Poi conclude ancora sul caso pandoro: “Io non potevo difenderla. Chiara ha sbagliato, se ha gestito male la situazione. Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non c’è stata cattiva fede. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva dire che non sono solo sue”.

