Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo sarà in visita presso la provincia di Cremona sabato 13 aprile.

Prima con un incontro pubblico alle ore 11:00 presso Spazio Comune in piazza Stradivari a Cremona, e lo farà in accoppiata con Alessandro Portesani, candidato sindaco sostenuto anche da Fratelli d’Italia, insieme a cui, moderati da Stefano Foggetti (coordinatore cittadino) porterà la visione e il pragmatismo dei futuri governi di centrodestra sia in ottica locale che europea.

Poi, per le ore 18:00, ci sarà un ulteriore momento di confronto con i cittadini cremaschi, presso la sede di Fratelli d’Italia a Crema in via Monte di Pietà 2. Qui sarà insieme al senatore Renato Ancorotti per parlare di quanto FdI stia facendo sia a Roma che a Bruxelles in stretta sinergia.

Porterà i suoi saluti Marcello Ventura, consigliere regionale di FDI.

Fidanza è ormai al termine del suo secondo mandato come parlamentare europeo. Figura di punta del partito di Giorgia Meloni e dei Conservatori e Riformisti in Europa è da sempre una presenza costante nel nostro territorio, interessandosi di temi europei di maggior interesse per la provincia di Cremona quali il mondo agricolo o dei trasporti-infrastrutturale.

© Riproduzione riservata