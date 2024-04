Ha deciso di scommettere su una zona centrale della città il negozio Electronova, che dopo 20 anni di attività in via Ippocastani si è trasferito subito dopo Pasqua in corso Garibaldi, in uno degli spazi commerciali rimasti vuoti nella parte non pedonalizzata, tra via Villa Glori e piazza Cittanova.

Una scelta non casuale quella di Donato Sgarzi, che nel 2003 ha avviato una delle prime attività di riparazione di telefoni cellulari e pc a Cremona e l’anno dopo ha aperto il negozio di via Ippocastani. “Abbiamo deciso di trasferirci perchè in quella zona ormai passa sempre meno gente a piedi e per noi questo era un aspetto importante. Negli anni abbiamo visto un progressivo degrado soprattutto per quanto riguarda la pulizia della strada, come i clienti mi facevano notare sempre più spesso”.

Via Ippocastani ha visto una serie di ricambi di attività commerciali, molti avvicendamenti, tra cui anche l’apertura e la chiusura di un’altra attività sempre in ambito di tecnologie elettroniche e digitali. “Il nostro settore – afferma Sgarzi – ha vissuto molte trasformazioni, occorre essere competitivi puntando sulla qualità dei componenti e sulla specializzazione”. Pc e smartphone rigenerati costituiscono il cuore dell’attività di Electronova, oltre agli accessori per la telefonia di alta gamma.

