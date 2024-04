Sul tema del rinnovo del Cda di Padania Acque, interviene anche la Lega con il segretario provinciale Simone Bossi, o la presa di posizione di Marcello Ventura: “La segreteria provinciale della Lega esprime preoccupazione riguardo alle dichiarazioni dell’onorevole Pizzetti, del candidato Sindaco Virgilio e del consigliere regionale Ventura riguardanti un possibile rinvio del rinnovo dell’organo amministrativo di Padania Acque. Questa proposta potrebbe mettere a rischio il servizio idrico integrato nella nostra provincia, che è uno dei migliori a livello nazionale” si legge in una nota stampa. “Entro il 31 ottobre, il nostro territorio dovrà infatti predisporre, approvare e inviare ad ARERA il nuovo piano degli investimenti per il periodo 2024-2029. Il mancato rispetto di questa scadenza avrebbe gravi conseguenze per il servizio idrico integrato della nostra provincia, tra cui l’esclusione dai meccanismi di premialità che hanno garantito al nostro territorio 10 milioni di euro di risorse aggiuntive nei soli ultimi due esercizi, contribuendo a sostenere gli investimenti e a contenere le tariffe” dice Simone Bossi.

“Poiché l’approvazione del piano degli investimenti coinvolge diversi enti come l’Ufficio d’Ambito, la Conferenza dei Sindaci, il Consiglio Provinciale e la stessa Padania Acque, è fondamentale evitare “vuoti” di governance nel gestore del servizio idrico. La mancanza di un consiglio di amministrazione “nel pieno delle sue funzioni” o, peggio ancora, “a tempo”, esporrebbe infatti il nostro territorio al rischio di non rispettare le scadenze di ARERA, con le conseguenze già menzionate. È sorprendente che amministratori e politici di esperienza possano sottovalutare un tale rischio” prosegue Bossi “Padania Acque è un gioiello del nostro territorio, recentemente riconosciuto anche a livello internazionale. Ci auguriamo pertanto che i sindaci della provincia di Cremona, come hanno fatto negli ultimi dieci anni, decidano responsabilmente, mettendo al primo posto le priorità e le esigenze delle loro comunità rispetto agli interessi puramente elettorali di alcune parti politiche”.

