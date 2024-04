Era una promessa fatta dall’amministrazione comunale ai residenti di via Ratti e nel pomeriggio di oggi è stata mantenuta. Sono state posizionate le piante lungo il marciapiede sul retro del supermercato Eurospar, collocate in fioriere che consentono comunque il passaggio pedonale. Un elemento di arredo urbano che compensa almeno in parte l’impatto del supermercato che alcuni residenti dei condomini sul retro avevano contestato, anche con l’appoggio del Comitato di quartiere.

