Tutto pronto a Rimini per gli Europei di ginnastica

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il meglio della ginnastica del continente sarà ospitato nei padiglioni della Fiera di Rimini dal 24 al 28 aprile per il 36° campionato europeo di ginnastica artistica maschile e la settimana successiva, dal 2 al 5 maggio, per il 35° campionato europeo femminile. Un appuntamento che vedrà presenti oltre 300 atleti da 35 nazioni e permetterà agli stessi di ottenere il pass per i Giochi olimpici di Parigi 2024. Un obiettivo già raggiunto dalle nazionali azzurre, che potranno, così, gareggiare con l’unico obiettivo di vincere medaglie in questa prestigiosa manifestazione. Saranno in gara le categorie junior e senior negli esercizi individuali, di squadra ed all-around.

mf/gm/gtr

© Riproduzione riservata