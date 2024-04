Il mondo del calcio piange la scomparsa di Costantino Borneo, l’ex Cremonese si è spento a 51 anni dopo una lunga malattia. Borneo indossò la maglia grigiorossa nella stagione 1999/2000 segnando 11 reti in 32 partite, in carriera aveva indossato tante maglie, tra cui quella del Milan, club dove era cresciuto e ritornato, una volta appese le scarpe al chiodo, come allenatore delle giovanili.

