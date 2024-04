Madre Terra – Cerimonia di premiazione concorso “Obiettivo Terra” 2024

ROMA (ITALPRESS) – Cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2024 promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con la main partnership di Haiki+ e Bluarancio digital partner: lunedì 22 aprile, 15:00, Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale, in occasione delle celebrazioni per la 55a Giornata Mondiale della Madre Terra, in diretta streaming sulla pagina Facebook @FondazioneUniVerde.

mgg/gsl