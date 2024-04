Pecoraro Scanio “Italia derubata dal cibo falso”

ROMA (ITALPRESS) – “Non si può tollerare questa vergogna. Serve riprendere l’azione per l’etichetta di origine obbligatoria in tutta la Ue. Non dobbiamo mollare finché non smantelleremo questo sistema che impoverisce agricoltori e produttori, truffa i consumatori e danneggia salute,ambiente e economia sana”, ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde.

(Fonte: Fondazione UniVerde)

