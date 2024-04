Si chiude venerdì 19 aprile alle ore 16,30 in sala Puerari del Museo Civico il ciclo di conferenze “Quale scienza per quale società?” organizzato dalla Associazione “Gli ex dell’Aselli” e iniziato lo scorso mese di ottobre.

Attraverso le sei conferenze, la mostra sulle antiche carte geografiche, ancora allestita in Biblioteca statale, e una affascinante proiezione che ha portato in Giappone, si è riflettuto su vari argomenti di carattere storico, artistico, statistico e tecnologico che hanno sempre avuto ripercussioni sulle società.

Nell’ultimo incontro sarà il professor Giulio Peruzzi, ordinario di Storia delle scienze e delle tecniche del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova, ad affrontare l’argomento in un interessante percorso storico ricco di riflessioni sui successi e sulle crisi attraversati più volte nei secoli e anche attuali.

Le rivoluzioni scientifiche hanno creato svolte epocali delle società dando spazio al loro sviluppo economico e tecnologico finché, ogni volta, non si

sono verificate le condizioni per altre considerazioni e cambiamenti.

La riflessione sulle norme che costituiscono l’ethos della scienza è ovviamente centrale nelle fasi nascenti della scienza moderna, nelle fasi in cui si sente la necessità di stabilire i canoni epistemologici e i valori relativi al nuovo campo del sapere. Tra il XVI e il XVII secolo la scienza moderna ha messo a fuoco alcuni capisaldi del suo metodo con riferimento in particolare ai contributi galileiani.

Questa riflessione torna tuttavia a essere centrale anche quando il rapporto tra scienza e società attraversa fasi di crisi, di tensioni, come è avvenuto più volte nel corso del XX secolo e avviene oggi. Il concetto di ethos è astratto ma di fondamentale importanza perché dà un senso all’esistenza dell’uomo e della società in cui vive: indipendenza da etnia, nazionalità, religione, classe sociale sono proprietà comuni della conoscenza.

La ricerca dovrebbe sempre essere frutto di discussione e di circolazione di idee, di confronto tra proposte e risultati ottenuti. La conferenza del professor Peruzzi, che è un fisico studioso di storia e filosofia della fisica impegnato nella diffusione della cultura scientifica e autore di numerose

pubblicazioni, ha per titolo Scienza e società dalla rivoluzione scientifica ai nostri giorni.

Aperta a tutti verrà registrata e pubblicata su youtube.

© Riproduzione riservata