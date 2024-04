Cannella “400 anni del Festino momento fondamentale per Palermo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 400 esimo festino di Santa Rosalia rappresenta un momento

davvero importante”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella nel corso della presentazione a Roma. “Non è soltanto la celebrazione dell’anno giubilare, ma è un momento in cui noi vogliamo valorizzare il brend Palermo in tutto il mondo. Vogliamo promuovere in tutto il mondo l’immagine di una Santa e di Palermo, abbiamo pensato ad una serie di iniziative con un punto centrale: il 14 luglio, l’evento simbolico in cui si ripropone, con una rievocazione storica l’attraversamento delle spoglie mortali di Santa Rosalia nel centro di Palermo”.

