IA, Trenti (Intesa Sanpaolo) “Imprese aperte alle nuove tecnologie”

MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda il green e il digitale, “non siamo arretrati come si potrebbe pensare di fronte a un contesto produttivo fatto soprattutto da piccole e medie imprese. In particolare, il cloud computing ha una diffusione nel nostro Paese superiore alla media europea: probabilmente, è una tecnologia che ben si sposa alla dimensione più piccola delle nostre imprese, che hanno colto l’opportunità di appoggiarsi a qualcun altro di più grande per fare degli investimenti”. A dirlo Stefania Trenti, Responsabile Industry and Local Economies Research di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 16esimo Rapporto annuale Economia e finanza dei distretti industriali.

