Intesa Sanpaolo, crescono export e fatturato dei distretti industriali

MILANO (ITALPRESS) – Export a livelli record, patrimonio in costante salita e fatturato superiore del 20% rispetto al 2019: nonostante la pandemia e la crisi energetica dovuta al conflitto in Ucraina, i distretti industriali italiani godono di buona salute. E anche le previsioni per il 2024 e il 2025 sono positive. È quanto emerge dal sedicesimo rapporto annuale “Economia e finanza dei distretti industriali: le sfide green e digitale”, presentato a Milano da Intesa Sanpaolo.

