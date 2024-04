Lombardia, Fontana “Non si chiuda la porta al nucleare”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono assolutamente favorevole ad affrontare la strada del nucleare” e lo dico da sempre. Noi dobbiamo cercare di utilizzare tutte le opportunità che la scienza ci mette a disposizione. Poi strada facendo se qualcuna di queste opportunità dimostrerà di essere migliore delle altre si potranno fare delle scelte, ma non dobbiamo chiudere nessuna porta”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della firma assieme al ministro della Pubblica AmministrazionePaolo Zangrillo del protocollo d’intesa per la costituzione e la gestione del Polo formativo territoriale SNA commentando ilconvegno sull’energia nucleare in corso a Pavia.(ITALPRESS).

