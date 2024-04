Ladri scatenati nel fine settimana in diverse zone della città. Due i quartieri presi di mira: quello di Sant’Ambrogio, nella zona del Politecnico, e il Boschetto, dove i malviventi hanno colpito in via Crocile, via Boschetto e via Fratelli d’Italia. Almeno sei i colpi, tra quelli riusciti e quelli solo tentati.

Nel primo quartiere, i malviventi sono entrati in azione in tre condomini, sempre con la stessa modalità: dapprima la forzatura di finestre o porte finestre, quindi l’ingresso negli appartamenti, che sono stati sistematicamente messi a soqquadro, per portare via soldi e monili preziosi. Uno dei tre colpi non è però andato a buon fine: se nei primi due i ladri hanno potuto contare sull’assenza dei proprietari, nel terzo sono stati messi in fuga dalle persone che si trovavano in casa.

Al Boschetto, invece, l’allarme era già scattato dalle prime ore della mattina, quando un drone era stato visto sorvolare tutta la zona, preoccupando non poco i residenti. Questo non è però bastato a fermare l’azione dei topi d’appartamento, che sono riusciti a mettere a segno furti in due case, mentre sono stati messi in fuga dalla terza. Nei colpi riusciti, peraltro, il modus operandi è stato simile a quelli perpetrati in zona Sant’Ambrogio: finestra forzata e furto soltanto di monili e soldi, mentre altri beni sono stati lasciati dove si trovavano.

Del resto, la zona è nel mirino dei ladri già da alcune settimane: alcune notti fa, si erano introdotti in una villetta, ma erano stati sorpresi dai proprietari, ed erano scappati. Nelle stesse ore, nelle vie circostanti erano stati scassinati tre furgoni.

Delle indagini si stanno occupando la Polizia di Stato e i Carabinieri. Gli investigatori dovranno esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di risalire ai mezzi utilizzati, e cercare di capire se ad agire in entrambi i quartieri sia stata la stessa banda.

Laura Bosio

