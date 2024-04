I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente in provincia di Brescia, pregiudicato, per avere rifiutato di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti. L’uomo è stato anche sanzionato per guida con patente ritirata e guida con patente scaduta.

E’ avvenuto la sera di sabato 13 aprile, quado la pattuglia di Casalbuttano, in transito a Marzalengo per controlli di routine, ha notato un’auto con a bordo due persone, un uomo e una donna. L’uomo non aveva al seguito la patente di guida e i due non sapevano giustificare la loro presenza. Hanno cercato di sviare il controllo, dicendo che avevano poco tempo da dedicare ai Carabinieri.

L’uomo aveva un comportamento alterato ma ha rifiutato categoricamente di seguire i militari in ospedale per gli accertamenti sull’uso di sostanze. Attraverso le banche dati è stato accertato che la sua patente era scaduta nel 2022 e mai rinnovata e nel, 2023 era stato sanzionato, sempre dai Carabinieri di Cremona, per avere guidato con la patente scaduta, che era stata ritirata. Da qui la denuncia per il rifiuto a sottoporsi ai test e le sanzioni ai sensi del codice della strada.

© Riproduzione riservata