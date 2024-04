Le malattie infettive una delle grandi sfide della sanità mondiale

MILANO (ITALPRESS) – Si dice malattia infettiva e si pensa al Covid-19, in realtà il coronavirus è solo una voce dell’elenco. Un elenco in cui l’ordine di gravità e pericolo cambia sulla base di un insieme di fattori fuori dal nostro controllo, a iniziare dallo sviluppo di epidemie a centinaia di migliaia di km. Ne ha parlato Andrea Gori, professore ordinario di malattie infettive presso l’Università degli Studi di Milano e direttore dell’Unità di malattie infettive II Divisione presso la ASST Fatebenefratelli Ospedale L. Sacco, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

