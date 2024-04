Edge Data Center, Mazzitelli (Open Fiber) “Sviluppo su macro trend”

MILANO (ITALPRESS) – “Facciamo un evento in cui annunciamo lo sviluppo del business di Open Fiber su uno dei macro trend dell’industria: gli Edge Data Center. Per noi è molto importante perché rappresenta un salto quantico nella filosofia di approccio”. Lo ha detto Stefano Mazzitelli, Direttore del Mercato Business di Open Fiber, in occasione del Data

Center Nation 2024 a Milano.

xh7/mgg/mrv

© Riproduzione riservata