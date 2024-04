Sud, Scannapieco “Contrastare l’esodo dei laureati”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni 160 mila laureati sono andati via dal Mezzogiorno e in generale un milione e 200 mila persone hanno lasciato il Sud: questa è una cosa che va contrastata ovviamente, soprattutto perché ci sono delle grandissime opportunità che si stanno per aprire per il Mezzogiorno”, sottolinea l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, a margine della seconda edizione di Feuromed.

