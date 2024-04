Alfa Romeo cambia nome alla Milano. in concessionaria arriva la Junior

ROMA (ITALPRESS) – L’Alfa Romeo Milano non arriverà mai in concessionaria. O perlomeno non ci arriverà con questo nome. Il nuovo B-Suv del Biscione presentato l’11 aprile si chiamerà Junior. Ad annunciare la decisione è stato Jean-Philippe Imparato, responsabile del brand. Il ministro Adolfo Urso, nei giorni scorsi aveva ventilato una possibile violazione della legge del 2003 sui prodotti Italian sounding, visto che la vettura sarà prodotta in Polonia. Il nome Milano, era stato scelto per rendere tributo alla città dove tutto ebbe inizio nel 1910.

tvi/gtr

© Riproduzione riservata