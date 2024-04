Bulgarella “Motorola focus su design, innovazione e AI”

MILANO (ITALPRESS) – L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale negli smartphone di ultima generazione “è quello di cui tutto il settore in questo momento parla in maniera importante, lo vedremo prossimamente nei prodotti che arriveranno nel giro di qualche mese sul mercato”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress Giorgia Bulgarella, Marketing Manager Motorola Italia. “Vogliamo dare al consumatore l’opportunità di avere non una mera funzione a sé stante – ha aggiunto – Piuttosto, una funzionalità davvero utile che venga integrata all’interno dei nostri prodotti e che sia davvero funzionale per tutti”.

