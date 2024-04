L’industria italiana del mobile ha guidato la ripresa post-Covid

MILANO (ITALPRESS) – L’industria italiana del mobile, con circa 15.000 aziende e oltre 128.000 addetti è tra i settori di punta del Made in Italy ed è stata tra i principali driver della ripresa italiana post-Covid. Anche nel 2023, il settore si è confermato ai vertici in Europa, con un fatturato di 25,8 miliardi di euro, solo in lieve contrazione del 3% rispetto a un 2022 record. È quanto emerso durante un talk al salone del Mobile di Milano di cui Intesa Sanpaolo è partner istituzionale per l’ottavo anno consecutivo.

