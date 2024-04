Da Cimarosa a Mozart, da Vivaldi a Boccherini, l’Orchestra da Camera di Mantova si lancia in una corsa musicale attraverso il ΄700, fianco a fianco col solista Kristóf Baráti, che affronterà il celebre Concerto in La Maggiore “Alla turca” per violino e orchestra di W.A. Mozart.

Completano il programma la Sinfonia dall’Olimpiade di Cimarosa, il Concerto in La Maggiore di Vivaldi e, in conclusione, la Sinfonia “La casa del diavolo” di Luigi Boccherini. Un’esplorazione del miglior virtuosismo orchestrale, declinato attraverso le forme iconiche della scuola strumentale italiana per chiudere sabato 20 aprile (alle ore 20.30) la Stagione Concertistica del Teatro A. Ponchielli.

Un gradito ritorno al Teatro Ponchielli dell’’Orchestra da Camera di Mantova per una chiusura di stagione che si preannuncia indimenticabile. A finco dell’Orchestra ci sarà il violinista ungherese Kristóf Baráti, che vanta una carriera internazionale, esibendosi regolarmente con orchestre come: la Los Angeles Philharmonic, la London Philharmonic, l’Orchestra Zurich Tonhalle, la Oslo Philharmonic e molte altre.

La serata sarà anche l’occasione per ascoltare il magico suono dello Stradivari “Lady Harmsworth” del 1703, strumento gentilmente concesso dalla “Stradivarius Society” di Chicago al M° Baráti.

