A Pizzighettone prime cerimonie in vista del 25 aprile, giorno della Liberazione. Nella mattinata di sabato si è tenuto un incontro pubblico dal titolo “Pietre per inciampare in nome della libertà, della liberazione e della verità storica”, alla presenza tra gli altri del già sindaco di Cremona e attuale presidente provinciale dell’ANPI Gian Carlo Corada. Ha partecipato anche il presidente provinciale dell’ ANPC Franco Verdi.

A seguire, alle 11:30 un momento di raccoglimento in piazza d’Armi, con omaggio alla memoria dei reclusi diretti all’internamento in Germania.

