Salis, Tajani “Il clamore non aiuta a risolvere il problema”

ROMA (ITALPRESS) – “È un percorso che legittimamente ha scelto. Come Ministro continuerò a fare tutto quello che ho sempre fatto. A mio giudizio era un errore politicizzare la vicenda perché non avrebbe agevolato la nostra attività, però continuerò a fare questo indipendentemente dalla scelta politica”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia, rispondendo a una domanda sulla candidatura alle Europee di Ilaria Salis, l’attivista italiana in carcere a Budapest.“Sapevamo qual era il suo orientamento politico, abbiamo sempre fatto il massimo per aiutarla fin dal primo giorno. L’abbiamo fatto con discrezione. Non ho mai politicizzato o detto nulla”, ha aggiunto.

xl5/sat