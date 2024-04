Carta “Palermo e New York alleate per la rigenerazione urbana”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quella a New York “è stata una missione ad ampio spettro”. Così l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, ai microfoni dell’Italpress, parla degli incontri svolti a New York insieme con il sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla e all’assessore al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello.Il motivo principale della missione, ha spiegato Carta, “è stata la presentazione alle comunità culturali, sociali ed economiche del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia”. “Quello che abbiamo costruito è un palinsesto di piccole azioni e grandi opportunità di rigenerazione urbana”, ha poi affermato l’assessore ricordando, tra l’altro, l’incontro avuto con Alessandro Melis del New York Institute of Technology per stimolare la nascita di “cordate professionali e imprenditoriali per partecipare al bando per la ex chimica Arenella. Anche New York – ha concluso – partecipa come Palermo al bando Reinventing Cities e questo gemellaggio può essere un fertile scambio di opportunità e di idee”.

