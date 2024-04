Sarà presentato in occasione della Stradivari Cup, in programma dal 25 al 28 aprile, il nuovo progetto che rafforza la collaborazione tra Vanoli Basket e Confcommercio Provincia di Cremona.

L’appuntamento da segnare in agenda è per il 25 aprile alle 18 nella sala Guarneri del Padiglione 1 della fiera di Cremona con la conferenza Cremona Pink – L’impresa sostiene lo sport femminile.

Ruth Vanoli, Presidentessa di Vanoli Young e Consigliera nel Cda di Vanoli Ferramenta Spa, affronterà l’argomento “Business al femminile: incoraggiare lo sport attraverso l’imprenditoria” e Giulia Decordi, direttore operativo e azionista della Vinicola Decordi spa ed ex pallavolista, parlerà de I valori di sport e studio come basi per l’imprenditoria; l’evento sarà moderato da Serena Cominetti, giornalista e Presidente di Terziario Donna Provincia di Cremona.

Cominetti, sottolinea come “l’aspetto di valori che stanno alla base dello sport sono gli stessi in cui sono radicati i principi di un’impresa. Inoltre va evidenziato anche l’aspetto del team: gli sport di gruppo sono fondamentali per stimolare lo spirito di squadra, fondamentali sia in azienda sia in un gruppo trasversale quale è Terziario Donna”.

Per Roberto Spagnoli, Sport Marketing Manager di Vanoli, “l’iniziativa consolida la partnership con Confcommercio Provincia di Cremona e addirittura la amplia grazie al nostro progetto “Cremona Pink” destinato alle giovani giocatrici che vogliamo sostenere e far crescere già dai primi canestri. La pallacanestro non ha genere e guardare al futuro delle atlete è al centro della nostra iniziativa”.

Le anticipazioni sul progetto sono di Marco Tempesta, responsabile minibasket ed eventi giovanili: “La collaudata Stradivari Cup si arricchisce quest’anno grazie ad un focus sul settore femminile: come Vanoli Basket stiamo investendo su questo settore e abbiamo allargato la platea di atlete coinvolgimento la società del territorio “Cremonese Basket” per dare vita ad un percorso femminile di alto profilo. Per concretizzare il progetto, che sarà presentato proprio il 25 aprile, abbiamo coinvolto Confcommercio Provincia di Cremona e le aziende del territorio”.

La partecipazione all’incontro è gratuita: si consiglia la prenotazione su https://cremonapink.eventbrite.it per la tavola rotonda in programma giovedì 25 aprile alle 18 nella sala Guarneri del Padiglione 1 della fiera di Cremona.

