Morelli “Il piano casa non è un condono, sana piccole difformità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano casa permetterà alle famiglie e ai comuni di liberare le possibilità di vendita di migliaia di immobili. Non è un condono, ma una sanatoria di piccole difformità che gli immobili hanno e che ne pregiudicano la messa a rendita”: lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, intervenuto ad “A view from Italy”, format di The Watcher Post. “Grazie alle risorse sbloccate dal Cipess siamo in grado di intervenire nel settore sanitario, innanzitutto con la cancellazione del superticket e poi in sostegno dei contratti territoriali di medici e infermieri, una categoria troppo spesso dimenticata, soprattutto dopo la fase del Covid”, ha aggiunto.

