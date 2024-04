Schifani “Zes unica è un’opportunità ma serve ridurre tempi procedure”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Zes unica sicuramente può essere un’opportunità e lo sarà”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno “Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia alla Sirenetta di Mondello, a Palermo. “L’importante è che vengano abbreviati, accorciati tutti quei termini che sono strategici per la velocizzazione delle procedure. Lì è la scommessa. Ho condiviso con Raffaele Fitto l’ipotesi di una ZES unica, cioè tutto il mezzogiorno. Parcellizzare gli interventi su micro aree avrebbe complicato sempre di più la possibilità di investimenti. Adesso abbiamo un quadro più completo. La scommessa è quella, però, di essere coerenti nella tempistica. Quindi, la riforma teoricamente va bene, occorre però calarla in una velocizzazione delle procedure perché sennò avremmo fallito, ma non è nell’intenzione del governo, né del governo regionale che farà la sua parte”. xd6/vbo/gtr

