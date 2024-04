Milano, gli fratturano il volto per rubargli un orologio. 3 arresti

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre giovani, gravemente indiziati della rapina aggravata e delle lesioni aggravate commesse ai danni del titolare di una tabaccheria in centro città, a seguito della violenta rapina commessa lo scorso 8 marzo 2024 in via Paolo da Cannobbio. Mentre era nei pressi della propria tabaccheria, il titolare 59enne è stato raggiunto da tre giovani che lo hanno aggredito con calci e pugni al volto, facendolo rovinare con violenza al suolo. I tre hanno continuato a colpirlo con calci al viso e, contestualmente, gli hanno strappato dal polso un orologio di marca Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. (ITALPRESS).

